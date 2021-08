EUA poderão transportar pessoas por via aérea 'até o último momento', diz o diretor adjunto do Estado-Maior Conjunto - AFP PHOTO / US AIR FORCE / MASTER SGT. DONALD R. ALLEN

EUA poderão transportar pessoas por via aérea 'até o último momento', diz o diretor adjunto do Estado-Maior ConjuntoAFP PHOTO / US AIR FORCE / MASTER SGT. DONALD R. ALLEN

Publicado 27/08/2021 12:39

Washington - O Pentágono informou, nesta sexta-feira, 27, que há 5,4 mil pessoas dentro do aeroporto de Cabul esperando para serem retiradas do Afeganistão, um dia depois do letal atentado, por parte do grupo Estado Islâmico , contra a operação dirigida pelos Estados Unidos.

Nas 24 horas anteriores às 3h (horário de Washington, D.C.), 12,5 mil pessoas foram retiradas do Afeganistão em 89 voos americanos e da coalizão internacional no país, disse à imprensa o diretor adjunto do Estado-Maior Conjunto, general Hank Taylor.

Segundo ele, os Estados Unidos poderão transportar pessoas por via aérea "até o último momento".