Publicado 28/08/2021 15:49

São Paulo - A estatal Petroecuador informou em comunicado neste sábado, 28, que fechou um contrato para aumentar a produção de petróleo no campo de Sacha, localizado na província de Orellana, na região amazônica do país. A companhia diz que recebeu duas propostas, da Sinopec International Petroleum Service Ecuador e da CNPC Chuanqing Drilling Engineering, tendo sido escolhida a da Sinopec.

O gerente-geral da Petroecuador, Pablo Luna, afirma que haverá um investimento de US$ 112 milhões, em um plano de ação de 20 meses no campo, para perfurar cinco novos poços. A intenção é aumentar a produção em aproximadamente 3 mil barris de petróleo por dia, a partir de dezembro deste ano. Com todo o projeto concluído, o avanço na produção será de 20 mil barris por dia, diz a nota.