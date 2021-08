Prédio em chamas em milão - Twitter / divulgaçãop

Publicado 29/08/2021 20:44

Um incêndio queimou neste domingo (29) grande parte de um edifício residencial de 20 andares em Milão, no norte da Itália, que a princípio não deixou vítimas, apesar do tamanho das labaredas e da fumaça.

Veja o vídeo:

O fogo começou nos andares superiores desta torre, situada nos arredores da capital da região da Lombardia, e "se espalhou para os níveis inferiores", informaram os bombeiros no Twitter.Cerca de 70 famílias moravam no edifício, que os bombeiros estão revisando para garantir que nenhum morador tenha ficado preso."Somos otimistas porque as pessoas tiveram tempo de fugir", disse o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, ao jornal Corriere della Sera.Segundo este jornal, cerca de 20 moradores tiveram que ser atendidos por inalação de fumaça.