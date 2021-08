O enviado especial americano para o clima, John Kerry, visitou o Japão nesta terça-feira - Pixbay

O enviado especial americano para o clima, John Kerry, visitou o Japão nesta terça-feira Pixbay

Publicado 31/08/2021 09:15

Japão e Estados Unidos concordaram em pressionar a China para aumentar seus esforços e reduzir as emissões de carbono, afirmou nesta terça-feira, 31, o ministro japonês das Relações Exteriores, após uma reunião em Tóquio.

O enviado especial americano para o clima, John Kerry, visitou o Japão nesta terça-feira para "reforçar os esforços bilaterais e multilaterais", afirmou o Departamento de Estado, antes da próxima COP26.

"Conversamos sobre nossa coperação nos esforços para reduzir as emissões dos principais países poluentes, entre eles a China", declarou o chefe da diplomacia japonesa, Toshimitsu Motegi.

"A China é o maior emissor de CO2 do planeta, e também é a segunda maior economia mundial", completou Motegi. "É importante que peçamos que assuma a responsabilidade ligada a este tema".

No ano passado, o Japão estabeleceu como objetivo alcançar a neutralidade de carbono em 2050. A China estabeleceu a meta para 2060. Kerry deve se reunir ainda nesta terça-feira com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, e depois visitará Tianjin, na região nordeste de China, onde se encontrará com o representante chinês para o clima.

A conferência sobre o clima COP26, que acontecerá em novembro em Glasgow, Reino Unido, tentará estabelecer novos compromissos dos países em termos de redução de emissões de gases do efeito estufa e finalizar importantes questões pendentes do Acordo de Paris de 2015.