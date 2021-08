Publicado 31/08/2021 12:21

Moscou - Um russo caminhou por uma semana para confessar um homicídio triplo cometido sob a influência do álcool em um lugar remoto do Extremo Oriente do país, disseram as autoridades locais nesta terça-feira.

De acordo com o comitê de investigação russo, os crimes ocorreram em agosto em uma fazenda de renas localizada em uma vasta área florestal da região de Khabarovsk.

"Enquanto consumia bebidas alcoólicas com um amigo, o homem entrou em conflito com ele e o matou a tiros, antes de atirar em duas mulheres na fazenda", disseram os investigadores em um comunicado.

Então, devido ao "afastamento" da cena do crime e "falta de transporte", o suspeito "demorou uma semana para chegar a pé ao município de Okhotsk, onde relatou seus crimes à polícia.

O homem, cuja idade ou identidade não foram especificadas, foi preso. Um juiz deve decidir sobre sua prisão preventiva em breve, acrescentaram os investigadores.

Um grupo de policiais visitou o local do massacre, acrescentou o comitê, no âmbito da investigação aberta para determinar as circunstâncias do drama.

Na Rússia, apesar do progresso feito nos últimos anos na luta contra o alcoolismo, incidentes armados mortais continuam a ocorrer durante episódios de embriaguez.

Em 2017, um homem alcoolizado matou nove pessoas durante uma briga em uma cidade a noroeste de Moscou.