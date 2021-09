20% dos curados da covid-19 não desenvolvem anticorpos - Pixabay - Creative Commons

20% dos curados da covid-19 não desenvolvem anticorpos

Publicado 31/08/2021 15:01

Segundo estudo, aproximadamente 20% das pessoas que são curadas da covid-19 não ficam imunes ao vírus. A imunização só é alcançada se anticorpos forem produzidos contra uma parte específica das espículas que permite aderir às células que infecta, de acordo com a pesquisa da Universidade de Medicina de Viena.



Os pesquisadores disseram que em algumas pessoas os anticorpos não são produzidos, o que também pode explicar o motivo do não desenvolvimento de proteção contra os tipos de vacinas disponíveis atualmente.

Segundo a Agência EFE, o que evita a infecção são os anticorpos produzidos contra o "domínio de ligação ao receptor", ou RBD, uma parte de uma espícula viral, proteína semelhante a uma saliência com a qual o vírus se liga à célula hospedeira.



Ainda na pesquisa, que durou cerca de um ano, foi observado por um grupo de imunologistas e alergistas que algumas pessoas que tiveram sintomas leves da doença não eram capazes de desenvolver anticorpos protetores contra o vírus SARS-CoV-2.

Contudo, a reação imunológica que os pesquisadores esperavam encontrar nos peptídeos ocorreu apenas contra a espícula intacta e dobrada, mostrando que apenas o RBD dobrado produz proteção quando imunizada.

Segundo a conclusão do estudo, uma vez que as vacinas genéticas em uso hoje imitam a infecção, é possível que os casos em que as vacinas não funcionem se devam à falta de desenvolvimento de anticorpos contra o RBD dobrado.



Diante disso, os autores do estudo requerem o desenvolvimento de uma vacina baseada em RBD para induzir anticorpos específicos para essa parte da espícula.