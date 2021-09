Mundo & Ciência

Américas registraram 1,6 milhão de casos de covid-19 na última semana, alerta Opas

Em coletiva de imprensa, a diretora da entidade, Carissa Etienne, explicou que o quadro varia por regiões, com a América do Norte em alta no número de infecções e América do Sul, em baixa

Publicado há 2 horas