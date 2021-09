Pessoas fizeram fila para entrar no parque temático da Universal Studios na China - AFP

Publicado 01/09/2021 10:42 | Atualizado 01/09/2021 10:44

Pequim - Uma multidão fazia fila desde o amanhecer para conseguir dar uma olhada no primeiro parque temático da Universal Studios na China, que abriu suas portas nesta quarta-feira, 1º.



O parque possui atrações inspiradas em franquias cinematográficas de grande sucesso, como Harry Potter e Jurassic World. Conta também com dois hotéis e uma avenida comercial.



Liu Muhan, uma professora universitária de 26 anos que se fantasiou de bruxa para a ocasião, disse que aguardava impaciente para visitar as atrações de Harry Potter.



"Sou uma fã incondicional de Harry Potter há mais de 20 anos", disse à AFP.



Para seu primeiro dia de teste nesta quarta-feira, o parque abriu apenas para os visitantes com convites especiais de empresas.



O parque usará câmeras de reconhecimento facial para que os visitantes possam pagar suas refeições ou entrar nas atrações sem necessidade de levar dinheiro ou ingressos nos bolsos.



A abertura do parque de Pequim, o quinto do conglomerado americano em todo o mundo, foi anunciada em 2014, depois de receber a aprovação das autoridades chinesas.



As buscas no popular site de reservas de viagens Ctrip dispararam mais de 800% na segunda-feira, após o anúncio da data de abertura, segundo a imprensa estatal.



O parque deve receber um grande número de visitantes na próxima semana, quando haverá férias na China.



Devido à pandemia de coronavírus, para entrar no parque os visitantes precisam realizar uma medição de temperatura e declarar que não têm nenhum sintoma de covid-19.