Mundo & Ciência

EUA não descartam possibilidade de aliança com Talibã para enfrentar o Estado Islâmico

Governo americano busca recalibrar sua relação com o Talibã após a retomada do comando do Afeganistão; Ambos pretender combater o crescimento do ISIS-K, braço afegão do EI

Publicado há 3 horas