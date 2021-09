Imagem mostra a mancha de óleo presente perto da costa da Louisiana, após a passagem do furacão Ida - AFP

Publicado 05/09/2021 14:09

Sistemas de contenção foram instalados no Golfo do México, perto da costa da Louisiana, nos Estados Unidos, para conter a contaminação por petróleo descoberta após a passagem do furacão Ida - informou a Guarda Costeira dos Estados Unidos neste domingo, 5.

A área afetada fica em frente a Port Fourchon, um porto no estado de Louisiana (sul), a 160 quilômetros de Nova Orleans. Esta infraestrutura é voltada, principalmente, para o armazenamento e a distribuição de petróleo.

A Guarda Costeira da Louisiana "foi informada da contaminação" nesta área e "está respondendo", disse um comunicado.

Especializada em plataformas de petróleo off-shore, a empresa texana Talos Energy enviará uma equipe de mergulho neste domingo para tentar descobrir a origem do vazamento de petróleo, de acordo com a guarda costeira.

"A investigação ainda não determinou a origem do vazamento. Observações detalhadas no local indicam, no entanto, que as estruturas da Talos não são a fonte", declarou a empresa, em uma nota, garantindo que "não houve impactos" na costa e na vida marinha neste local.

A empresa destaca que, em 2017, a produção foi interrompida na área afetada pelo derramamento de petróleo, obstruindo as fontes e retirando sua rede de dutos.

Com ventos de 150 mph, o furacão Ida atingiu a costa de Louisiana há uma semana, causando danos "catastróficos", de acordo com as autoridades locais. Rebaixada para uma tempestade, o Ida continuou seu caminho e atingiu Nova York e as regiões próximas.

Rico em hidrocarbonetos, o Golfo do México é uma das principais áreas produtoras de petróleo dos Estados Unidos. Foi nesta região que a plataforma Deepwater Horizon explodiu em 2010, causando um derramamento de óleo considerado o mais grave da história.

