Boneca foi encontrada com bilhete Jonathan Lewis

Publicado 20/09/2021 12:27

Um homem comprou uma casa nova em Walton, no bairro de Liverpool, na Inglaterra, e encontrou uma boneca de pano presa na parede com um bilhete "assustador". Jonathan Lewis, de 32 anos, comprou o imóvel recentemente e recebeu as chaves na última sexta-feira, 17.

O professor de escola primária disse ao portal Daily Mail que encontrou um fio saindo do local onde os antigos donos colocavam a geladeira. No entanto, o proprietário queria saber onde ele estava conectado e decidiu quebrar uma das paredes de gesso para verificar, e acabou achando a boneca.

Sentada em uma cadeira, a boneca segurava um papel, no qual afirmava que o brinquedo "esfaqueou" os primeiros proprietários da casa, em 1961. "Prezado leitor/novo dono da casa, obrigado por me libertar! Meu nome é Emily. Meus donos originais moravam nesta casa em 1961. Eu não gostava deles, então eles tiveram que ir. Tudo o que eles faziam era cantar e se divertir. Era repugnante. Esfaquear foi a minha escolha de morte para eles, então espero que você tenha facas. Espero que você durma bem", dizia o recado.

Boneca encontrada na parede de casa Foto: Jonathan Lewis

De acordo com o corretor de imóveis, a cozinha havia sido feita "quatro ou cinco anos atrás" e a nota teria sido colocada pelos antigos donos nesse período.

Alguns amigos de Jonathan tentaram o convencer a colocar a casa à venda depois da descoberta, mas o homem achou a situação hilária. "Eu provavelmente faria exatamente a mesma coisa", contou ao jornal.