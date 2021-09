Pfizer e BioNTech anunciaram que vão expandir um programa para fornecer doses de sua vacina contra a covid-19 a países pobres - AFP

Publicado 22/09/2021 09:05

A americana Pfizer e a parceira alemã BioNTech anunciaram, nesta quarta-feira, 22, que vão expandir um programa para fornecer doses de sua vacina contra a covid-19 a países pobres.

Através do programa, as farmacêuticas entregam doses do imunizante ao governo dos Estados Unidos, que as compra a preços sem fins lucrativos e as repassa na forma de doação a países de baixa renda, assim como a organizações de apoio.

A Pfizer e a BioNTech vão ampliar o programa em 500 milhões de doses, trazendo o total para um bilhão de doses.

As empresas planejam produzir as doses em quatro diferentes instalações da Pfizer nos EUA. A entrega das primeiras 500 milhões de doses teve início em agosto, e espera-se atingir o total de um bilhão até setembro de 2022.

No âmbito global, as parceiras já embarcaram mais de 1,5 bilhão de doses da vacina contra a covid-19, segundo comunicado conjunto.