Membros do Talibã inspecionam perto do local de uma explosão em Jalalabad no último sábado - AFP

Membros do Talibã inspecionam perto do local de uma explosão em Jalalabad no último sábadoAFP

Publicado 22/09/2021 10:15 | Atualizado 22/09/2021 10:31

Cabul - Dois talibãs e um civil morreram, nesta quarta-feira, em um ataque contra um posto de controle das forças do novo governo na cidade de Jalalabad, leste do Afeganistão.

Vários homens armados atacaram um posto de controle no distrito de Ghawchak e mataram os dois talibãs e uma pessoa que passava pelo local, de acordo com fontes das forças de segurança e testemunhas.

Uma fonte do regime Talibã confirmou o ataque e disse que todas as vítimas eram civis.

Em outro incidente, dois combatentes talibãs ficaram feridos quando tentavam desativar um artefato explosivo em Jalalabad.

A cidade, capital do estado de Nangarhar, foi cenário no fim de semana de vários ataques reivindicados pelo braço local do grupo extremista Estado Islâmico, conhecido no Afeganistão como EI-K.

Os três ataques com explosivos de sábado foram os primeiros atentados no Afeganistão desde a retirada das tropas estrangeiras em 30 de agosto. Duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas, de acordo com o balanço divulgado pelo Talibã.

Nangarhar é o principal reduto do EI-K, grupo rival dos talibãs, que também reivindicou alguns dos ataques mais violentos dos últimos anos, incluindo o atentado contra o aeroporto de Cabul que matou mais de 100 pessoas em 26 de agosto.