Depois de um breve intervalo pela manhã, o vulcão 'Cumbre Vieja' voltou a expelir cinzas nesta segunda-feira - AFP

Depois de um breve intervalo pela manhã, o vulcão 'Cumbre Vieja' voltou a expelir cinzas nesta segunda-feiraAFP

Publicado 27/09/2021 12:13





, de acordo com especialistas, mas a trégua durou pouco.



Depois do meio-dia (hora local), o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan) publicou duas fotografias da enorme coluna negra que se eleva sobre a cratera, e descreveu: "Imagens das emissões de cinzas que estão sendo observadas nas últimas horas".



O centro também confirmou para a AFP que o Cumbre Vieja está expelindo cinzas de novo.



Mais cedo, por algumas horas, o vulcão parou de jorrar lava e cinzas, clareando o céu sobre esta ilha atlântica de 85 mil habitantes.



O vulcão conjuga "pulsos de explosões e pausas" há algum tempo, disse o o porta-voz do Involcan, David Calvo, à AFP, acrescentando que, apesar da retomada das emissões, sua atividade "diminuiu em relação aos dias anteriores".



Nesta mesma linha, em mensagem divulgada mais cedo no Twitter, o Instituto de Geociências de Madri já havia afirmado que "a atividade se reduziu consideravelmente nas últimas horas em La Palma". Junto, publicou um gráfico que mostrava a queda da atividade.



"É preciso ficar muito atento à sua evolução, porque o cenário pode mudar rapidamente", alertou o órgão espanhol.



Bairros confinados Ilha de La Palma - Depois de um breve intervalo pela manhã, o vulcão 'Cumbre Vieja' voltou a expelir cinzas nesta segunda-feira, 27, na ilha espanhola de La Palma, onde vários bairros foram confinados para proteger os moradores da possível chegada da lava ao mar, após oito dias de erupção. Durante a manhã, o vulcão havia reduzido "consideravelmente" sua atividade , de acordo com especialistas, mas a trégua durou pouco.Depois do meio-dia (hora local), o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan) publicou duas fotografias da enorme coluna negra que se eleva sobre a cratera, e descreveu: "Imagens das emissões de cinzas que estão sendo observadas nas últimas horas".O centro também confirmou para a AFP que o Cumbre Vieja está expelindo cinzas de novo.Mais cedo, por algumas horas, o vulcão parou de jorrar lava e cinzas, clareando o céu sobre esta ilha atlântica de 85 mil habitantes.O vulcão conjuga "pulsos de explosões e pausas" há algum tempo, disse o o porta-voz do Involcan, David Calvo, à AFP, acrescentando que, apesar da retomada das emissões, sua atividade "diminuiu em relação aos dias anteriores".Nesta mesma linha, em mensagem divulgada mais cedo no Twitter, o Instituto de Geociências de Madri já havia afirmado que "a atividade se reduziu consideravelmente nas últimas horas em La Palma". Junto, publicou um gráfico que mostrava a queda da atividade."É preciso ficar muito atento à sua evolução, porque o cenário pode mudar rapidamente", alertou o órgão espanhol.

Nodomingo à noite, as autoridades ordenaram o confinamento dos habitantes de vários bairros do município de Tazacorte para protegê-los da possível chegada ao mar da lava do vulcão. Este contato é preocupante, porque pode emanar gases tóxicos.



Inicialmente, a chegada da lava ao mar era esperada para acontecer no começo da semana passada, mas depois foi adiada pela desaceleração de seu próprio fluxo.



Os especialistas temem os efeitos do encontro do magma incandescente com a água. Esta convergência pode gerar um choque térmico que levaria à formação de colunas de vapor d'água carregadas de ácido clorídrico.



No domingo à noite, o fluxo de lava se encontrava a 1,6 quilômetro da costa e avançava a uma velocidade de 100 metros por hora, segundo as autoridades.



No aeroporto de La Palma, o tráfego aéreo começava a ser retomada, após ter sido suspenso no sábado, 25. O aeroporto chegou a ser fechado no domingo.



A companhia aérea Binter anunciou que retomaria seus voos para a ilha a partir das 13h (hora local),



Até a presente data, a erupção do Cumbre Vieja não deixou vítimas, mas causou graves danos materiais. Também forçou o deslocamento de mais de 6.000 pessoas, que tiveram de deixar suas casas, muitas vezes, às pressas.



Os fluxos incandescentes de magma cinza e laranja engoliram quase 500 edifícios. A lava já cobre mais de 212 hectares, incluindo várias plantações de banana, de acordo com dados do sistema europeu de medição geoespacial Copernicus.



As duas erupções anteriores em La Palma ocorreram em 1949 e 1971. Ao todo, três pessoas morreram, duas delas por inalação de gases.