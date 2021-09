Garoupa-Gigante devora tubarão na Flórida - Youtube/ divulgação

Publicado 29/09/2021 17:52

A tripulação de uma embarcação foi surpreendida por uma cena inusitada enquanto tentava fisgar tubarão-de-focinho-negro, de cerca de um metro de comprimento, na Flórida. Enquanto manuseava o molinete para puxar o tubarão para o barco, uma garoupa gigante engoliu o tubarão de uma só vez e o levou para o fundo do mar.

John Brossard, capitão da embarcação, falou que o os tripulantes se assustaram com a movimentação na agua. Eram três silhuetas maiores que a do tubarão. O grupo, então, descobriu que se tratavam de garoupas gigantes, vindas do oceano Atlântico, quando uma delas subiu a superfície e atacou o tubarão.

Veja o vídeo:





Em entrevista à agência de conteúdo PEN News, Brossard, disse que todos perceberam a aproximação de "duas ou três garoupas-gigantes" do animal capturado, que tinha aproximadamente 1 metro de comprimento. Apesar do "susto" o capitão afirmou que pescando nesse local é "comum" ver esse tipo de cena.

"Basicamente, estávamos pescando tubarões, quando de repente duas ou três garoupas golias começaram a ficar embaixo do barco, esperando que chegasse a nossa captura... Estávamos pensando 'uau, inacreditável'! Basicamente, ele comeu o tubarão e quebrou a linha que estavamos o segurando", contou o capitão à agência de notícias americana Pen News.

"Existem tubarões, crocodilos, pítons, golfinhos e peixes-boi, tudo em um só lugar. É o único lugar no mundo que tem todas essas criaturas estão juntas. Já vimos crocodilos comendo tubarões e agora um tubarão sendo devorado por peixes maiores", Completou.