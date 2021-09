"Quase 90% dos países de alta renda já alcançaram essa meta", comparou o órgão. - AFP/Arquivos

Publicado 30/09/2021 13:51

Quinze dos 54 países da África vacinaram totalmente 10% de sua população contra a covid-19, enquanto metade dos países do continente vacinou apenas 2%, ou menos - anunciou o escritório regional Organização Mundial da Saúde (OMS) para a África, nesta quinta-feira (30).

A meta de 10% de vacinados até 30 de setembro foi estabelecida em maio pela Assembleia Mundial da Saúde, de acordo com a OMS.

"Quase 90% dos países de alta renda já alcançaram essa meta", comparou o órgão.

Na África, nove países, entre eles África do Sul, Marrocos e Tunísia, atingiram a meta no início de setembro, e outros seis aceleraram o ritmo para alcançá-la até o final do mês. Isso foi possível, graças ao aumento das entregas de vacinas, afirma o escritório da OMS na África.

Entre os mais vacinados no continente estão as ilhas Seychelles e Maurício - que imunizaram totalmente mais de 60% de sua população -, assim como Marrocos (48%), Tunísia, Comores e Cabo Verde, com mais de 20%.

"Os dados mais recentes mostram avanços limitados e ainda há muito a fazer para atingir a nova meta da OMS de vacinar completamente 40% da população até o final deste ano", frisou o coordenador do Programa de Imunização e Desenvolvimento de Vacinas do escritório da OMS para a África, Richard Mihigo, em entrevista coletiva.

Metade dos países africanos vacinou apenas 2%, ou menos, de sua população, alertou.