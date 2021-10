Avião da Air India preso embaixo de passarela - Reprodução: Redes Sociais

Publicado 06/10/2021 16:22

Um vídeo viralizou no dia de ontem (05) mostrando uma aeronave da companhia Air India presa embaixo de uma passarela. O caso aconteceu no dia 24 de setembro enquanto o avião transportado por um caminhão-plataforma fora do aeroporto de Nova Delhi.

A companhia aérea confirmou que não houve contratempo. O avião era uma aeronave velha e desmantelada que foi vendida pela Air India e estava sendo transportada pelo proprietário do avião.

“Esta é uma aeronave velha, sucateada, que já foi vendida por nós. Não há informações adicionais, pois envolve a pessoa a quem foi vendido ”, disse um porta-voz da Air India para o jornal Times of India.

Avião sucateado da Air India emperrou embaixo de uma ponte em Nova Delhi.



O vídeo mostra o tráfego passando pelo avião cujas asas parecem ter sido removidas.



A Air India disse que a companhia aérea não tem mais conexão com o avião. pic.twitter.com/d7cpeBTjIL — Geografia Geral (@GeografiaGeralT) October 5, 2021

No vídeo, os veículos podem ser vistos passando por um lado da rodovia, enquanto o outro lado parece estar totalmente bloqueado pela aeronave. O nariz do avião e metade da estrutura também cruzaram por baixo da passarela antes que a metade superior emperrasse.



Um funcionário do aeroporto de Delhi confirmou ao Times of India que "a aeronave não pertence à frota do aeroporto de Delhi".