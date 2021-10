O homem saiu do carro pelo teto solar logo após o acidente - Reprodução / Twitter

Publicado 08/10/2021 09:24 | Atualizado 08/10/2021 09:27

Um homem de Jersey City, no estado de Nova Jersey nos EUA, caiu do nono andar de um edifício da cidade no teto de uma BMW e, milagrosamente, sobreviveu, relatam testemunhas locais. Vídeo que circula nas redes mostra o homem ferido, mas vivo, na calçada ao lado do automóvel destruído.

Christina Smith, testemunha do acontecimento, relatou ao The New York Post que o homem de 31 anos atingiu o teto do BMW 330i preto estacionado na Journal Square, levantou-se com o braço direito balançando junto ao corpo e perguntou: "O que aconteceu?".

“Ouvi um grande estrondo e não esperava que fosse uma pessoa no início”, disse Smith. “A janela traseira do carro simplesmente estourou - explodiu. Então o cara deu um pulo e começou a gritar. Seu braço estava todo torcido", continuou Smith.

“Eu estava tipo, ‘Meu Deus!’ Estava chocada. Era como estar em um filme”, disse a testemunha, que trabalha nos arredores e acabava de sair de uma lanchonete.



“Ele estava tipo, ‘O que aconteceu?’ E eu disse ‘você caiu’, relatou. “Eu estava pensando, 'Graças a Deus, provavelmente o fato de ele estar com uma jaqueta fofa ajudou'”, disse ela, acrescentando que o casaco grosso talvez tenha o protegido de feridas mais profundas.



O homem não trabalhava no edifício e não estava claro o porquê de ele estar lá, disseram testemunhas e funcionários. Ele recusou informar o nome aos agentes de polícia.



“Ele caiu dentro do carro pelo teto solar, depois saltou do carro e caiu no chão. Ele estava tentando se levantar, mas as pessoas tentavam fazer com que ele ficasse abaixado - 'Você não sabe o quanto está ferido' ”, disse Mark Bordeaux, que trabalha no prédio e viu as consequências do salto.



“Então ele ficou lá até a polícia e as ambulâncias chegarem. Ele continuava dizendo: ‘Me deixe em paz, eu quero morrer’. Você viu que um de seus braços estava claramente quebrado, mas ele estava consciente, ele estava se movendo ”, disse ele.