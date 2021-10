Coronavírus no Brasil já matou mais que bombas atômicas no Japão e Terremoto no Haiti - Reprodução

Publicado 08/10/2021 18:48 | Atualizado 08/10/2021 18:50

Brasília - O Brasil chegou nesta sexta-feira (8) as 600 mil mortes ocasionadas pela covid-19. Para se ter uma dimensão do tamanho da tragédia causada pela pandemia no país, o iG fez um comparativo com desastres como as Guerras Mundiais e desastres naturais que ocorreram nos últimos anos, confira:

Bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki

No ataque nuclear orquestrado pelos Estados Unidos no Japão em 1945, um dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, ao menos 200 mil pessoas morreram nas duas cidades, além de outras 2,5 mil que estavam em uma base norte-americana.

Guerra do Paraguai

A pandemia matou mais que o mais sangrento conflito na história da América Latina. Entre 1864 e 1870, a Tríplice Aliança (Basil, Argentina e Uruguai) enfrentou o Paraguai, deixando um saldo de 50 mil vidas perdidas no nosso país. Se contarmos o total de óbitos no Paraguai, o saldo brasileiro da pandemia também é maior: lá, 280 mil morreram, em sua maioria civis.

Terremoto no Haiti

Em 2010, um terremoto catastrófico atingiu o Haiti. O epicentro foi a 25km da capital Porto Príncipe, e cerca de 300 mil pessoas perderam suas vidas. O abalo císmico alcançou a magnitude 7 graus na escala Richter. A brasileira Zilda Arns, coordenadora da Pastoral das Crianças, é uma das vítimas.

Tsunami na Indonésia

Em 2004, um Tsunami com epicentro da costa da Indonésia matou cerca de 230 mil pessoas. Além do país, Madagascar, África do Sul, Tanzânia, Quênia, Somália, Maldivas, Sri Lanka, Malásia, Tailândia, Myanmar, Bangladesh e Índia também foram atingidos.

Tsunami no Japão

Em 2011, mais de 15 mil pessoas morreram no terremoto que atingiu o Japão, e outras 2,5 mil estão desaprecidas até hoje. A onda de mais de 10 m de altura percorreu mais de 10 km de terra na costa do país.