Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou no Twitter foto da carta de TrumpReprodução

Publicado 11/10/2021 14:45

Brasília - Donald Trump teria uma "grande declaração" para fazer sobre Jair Bolsonaro (sem partido) "em breve". A mensagem do ex-presidente dos Estados Unidos está em uma carta divulgada nesta segunda-feira (11) pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) através do Twitter.



"Eduardo, você é ótimo. Uma grande declaração sobre seu maravilhoso pai virá em breve. Cumprimentos, Donald Trump", diz a carta.

O deputado comparou a trajetória de Trump com a do pai, afirmando que ele "sofria os mesmos ataques", e disse ter uma relação de amizade com o empresário, que classifica como "Ronald Reagan de sua geração".



"Tenho por honra esse respeito, proximidade e porque não dizer amizade com aquele que é o Ronald Reagan da minha geração. E pode ter certeza: sempre aproveitando cada oportunidade internacional para lutar pelo bem do povo de São Paulo e do Brasil", escreveu o filho zero três do presidente.

Trump deixou a presidência dos Estados Unidos em janeiro, após ser derrotado nas urnas por Joe Biden.