Filipinas é atingida por ciclone tropicalReprodução

Publicado 12/10/2021 14:48

Manila - Nove pessoas morreram e outras 11 desapareceram após um ciclone tropical - chamado de Kompasu - passar pelas Filipinas na noite da última segunda-feira (11). As informações são do portal G1.



Deslizamentos de terra e enchentes foram causados pelos ventos de 100 quilômetros por hora. Ao todo, quase 1.600 pessoas foram evacuadas das regiões próximas à passagem do ciclone.

Na província de Benguet, no norte do país, quatro pessoas faleceram em decorrência dos deslizamentos e, em Palawan, província localizada no sudoeste, outras cinco vítimas morreram pelas enchentes.



Rodrigo Duterte, presidente do país, ressaltou que estava monitorando os acontecimentos. As Filipinas são um arquipélago com mais de 7.600 ilhas que são atingidos por 20 tempestades, em média, todos os anos.