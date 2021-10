Policiais norte-americanos retiram homem negro paraplégico de carro pelo cabelo - Reprodução

Publicado 12/10/2021 18:25

Nova York - Um homem negro paraplégico, identificado como Clifford Owensby, foi retidado de dentro do carro que dirigia por policiais pelos cabelos. O caso aconteceu no dia 30 de setembro em Dayton, no estado de Ohio, e foi registrado por meio da câmera acoplada na farda de um dos envolvidos na ação.

Na abordagem, os agentes pedem que Clifford saia do veículo para uma revista sobre supostas drogas. Ele se recusa a deixar seu carro e explica que não pode mexer suas pernas. Em seguida os policiais insistem que ele deve sair e o arrancam do veículo. "Alguém me ajude, eu sou um paraplégico, você pode me machucar!", grita Clifford enquanto está sendo algemado no chão.

Segundo a polícia norte-americana, Clifford foi parado, pois vinha de uma casa suspeita de comercializar drogas. Ainda de acordo com a corporação, um saco de dinheiro contendo US$ 22.450 foi encontrado dentro do carro. Entretanto, nenhuma droga foi encontrada.

Em comunicado, o Departamento de Polícia de Dayton alega que os agentes ofereceram ajuda para Owensby sair do veículo, mas que ele teria se recusado.





Ohio police officers drag a paraplegic Black man out of his car by his arms & hair during a traffic stop.



He asks for a supervisor & screams for help, and cops instead pin him down & ridicule him for “making it difficult.” Horrific. TW: Police violenceOhio police officers drag a paraplegic Black man out of his car by his arms & hair during a traffic stop.He asks for a supervisor & screams for help, and cops instead pin him down & ridicule him for “making it difficult.” Horrific. pic.twitter.com/UFAps84mfE