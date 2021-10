Jeff Bezos entrega pin ao ator William Shatner após pouso do foguete da Blue Origin - AFP

Publicado 13/10/2021 12:46 | Atualizado 13/10/2021 12:54

Um foguete da empresa Blue Origin foi ao espaço por alguns minutos nesta quarta-feira, 13, com um passageiro emblemático da conquista espacial a bordo: William Shatner, que interpretou o lendário Capitão Kirk da série Star Trek. Aos 90 anos, ele será a pessoa de mais idade a viajar ao espaço.

Este foi o segundo voo com passageiros a bordo da empresa do bilionário Jeff Bezos, que estava na primeira viagem, que aconteceu em julho. A decolagem está prevista para as 9h locais (11h no horário de Brasília), do oeste do Texas.O foguete New Shepard, totalmente automatizado e reutilizável, decola verticalmente e consiste em um lançador e uma cápsula de design ultramoderno que se desprende durante o voo.Impulsionado desta forma, vai além da chamada Linha Karman, a uma altitude de 100 km, que marca o limite do espaço segundo a convenção internacional.Os passageiros podem sair de seus assentos e flutuar durante alguns momentos na gravidade zero.A cápsula depois retornaou à Terra, freado por três paraquedas e um propulsor traseiro. O lançador retorna aparte para pousar automaticamente não muito longe do ponto de decolagem. No total, a experiência dura apenas 11 minutos.Além do ator canadense, outros três passageiros estavam a bordo.Chris Boshuizen é um ex-engenheiro da Nasa e cofundador da Planet Labs, empresa que fotografa a Terra em alta resolução todos os dias utilizando satélites. Glen de Vries é cofundador da Medidata Solutions, uma empresa especializada em software para monitorar testes clínicos da indústria farmacêutica. E finalmente, Audrey Powers, gerente da Blue Origin, particularmente a cargo das operações de voo e manutenção dos foguetes.Menos de três meses depois do voo de Jeff Bezos ao espaço, a nova viagem mostra a determinação de sua empresa de estabelecer sua presença no cobiçado setor do turismo espacial.A empresa de Bezos mantém uma disputa acirrada com a Virgin Galactic, que oferece uma experiência similar de poucos minutos. Em julho, o bilionário britânico Richard Branson também voou ao espaço a bordo de uma nave de sua companhia.Em setembro, a SpaceX, de Elon Musk, manteve quatro turistas espaciais durante três dias em órbita ao redor da Terra, uma missão muito mais ambiciosa (e cara)."Estamos apenas no início, mas que começo milagroso e que assombro é ser parte dele", afirmou William Shatner em um vídeo divulgado pela Blue Origin.