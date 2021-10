Milhares de manifestantes protestam em Roma contra a extrema direita | Mundo e Ciência | O Dia

Dezenas de milhares de manifestantes protestam contra a extrema direita em Roma, na Itália - AFP

Publicado 16/10/2021 15:02

Dezenas de milhares de pessoas exigiram, neste sábado, 16, a proibição da extrema direita durante uma manifestação em Roma depois dos protestos violentos contra o passaporte sanitário do último fim de semana atribuídos aos neofascistas.

Com cartazes que diziam "Fascismo, nunca mais", os manifestantes pediram na praça San Giovanni, um lugar associado historicamente à esquerda, a proibição do grupo neofascista Força Nova (FN).

A manifestação reuniu pelo menos 200 mil pessoas, segundo os organizadores.

Líderes do FN estão entre os detidos após o ataque à sede do sindicato CGIL (esquerda), a principal confederação sindical do país, durante a manifestação contra o passaporte sanitário de 9 de outubro.

"Isso não é só uma resposta ao 'esquadrão' fascista", declarou o secretário-geral do sindicato CGIL, Maurizio Landini, usando o termo para designar as forças paramilitares de depois da Primeira Guerra Mundial que se tornaram um braço armado do fascismo italiano.

"Esta praça também simboliza todos aqueles que querem mudar o país, que querem fechar a porta para a violência política", acrescentou.