Nas últimas semanas, o grupo tem enfrentado vários atentados executados pelo Estado Islâmico - AFP

Nas últimas semanas, o grupo tem enfrentado vários atentados executados pelo Estado IslâmicoAFP

Publicado 20/10/2021 08:14 | Atualizado 20/10/2021 08:17

Várias pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira, 20, quando uma granada atingiu um veículo da polícia talibã em um bairro da zona oeste de Cabul.

O ministério do Interior afirmou que dois "mujahedines" (combatentes) ficaram feridos. Uma fonte do movimento Talibã citou quatro estudantes feridos.

A explosão aconteceu em um momento de grande movimento no distrito de Deh Mazang, zona oeste da capital. O porta-voz do ministério do Interior anunciou a abertura de uma investigação sobre o ataque, que não foi reivindicado.

Desde que assumiram o poder, em 15 de agosto, os talibãs querem que a manutenção da segurança seja uma prioridade de sua gestão, após 20 anos de guerra. Mas nas últimas semanas enfrentaram vários atentados executados pelo grupo Estado Islâmico.

O braço local do grupo, o EI-K, executou ataques que tiveram como alvos os talibãs e a minoria xiita do Afeganistão.