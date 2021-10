De acordo com fontes ouvidas pelo The Verge, o novo nome do Facebook é um segredo, do qual nem a liderança sênior da empresa tem conhecimento - Divulgação

Publicado 20/10/2021 10:10

O Facebook planeja mudar de nome e deve fazer o anúncio na próxima semana, durante a conferência anual Connect. Atualmente, a empresa Facebook é responsável pela rede social Facebook e por vários outros produtos e serviços, como Instagram, WhatsApp, Oculus e outros. Por isso, a ideia seria trocar o nome da empresa, e não o da rede social.

A informação foi dada pelo The Verge e ainda não foi confirmada oficialmente pelo grupo.

O objetivo, portanto, seria separar os novos passos da companhia de sua polêmica rede social. Dentro dos planos do Facebook, está a construção do chamado metaverso, que pretende ser um ambiente digital no qual as pessoas possam interagir, como uma espécie de reprodução da vida real.



Em julho, o CEO Mark Zuckerberg disse ao The Verge que, nos próximos anos, "faremos a transição de pessoas que nos veem principalmente como uma empresa de mídia social para uma empresa metaversa".



De acordo com fontes ouvidas pelo The Verge, o novo nome do Facebook é um segredo, do qual nem a liderança sênior da empresa tem conhecimento.