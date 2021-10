Presidente do Equador, Guillermo Lasso - AFP

Publicado 20/10/2021 16:00

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, se recusou nesta quarta-feira (20) a ir ao Congresso, dominado pela oposição, oferecer sua versão do escândalo que o envolve no "Pandora Papers".

O presidente foi chamado pela Comissão de Garantias Constitucionais para dar seu depoimento depois que uma investigação jornalística internacional revelou que líderes e personalidades de todo o mundo esconderam ativos em paraísos fiscais. A comissão convocou Lasso, um ex-banqueiro de direita de 65 anos, para depor na tarde de hoje.

Em uma carta, o presidente comunicou que não irá ao parlamento, mas que está disposto a receber os legisladores na sede do governo "assim que forem evacuadas todas as presenças previstas no plano de trabalho". Lasso afirmou que tem "pleno direito" de saber as declarações do restante das pessoas mencionadas antes de dar seu próprio testemunho.

Também solicitou à Controladoria o exame de seu patrimônio e confirmou sua renúncia ao sigilo bancário, o que fez antes de assumir o cargo, conforme exigido por lei. A ministra de Governo (Interior), Alexandra Vela, afirma que o Congresso pretende levá-lo a julgamento político, mecanismo pelo qual pode ser destituído do cargo.