Cleo Smith, de 4 anos, desapareceu no início do sábado em um acampamento remoto no oeste da Austrália - AFP PHOTO / WESTERN AUSTRALIAN POLICE FORCE

Publicado 21/10/2021 09:54 | Atualizado 21/10/2021 10:01

Sydney - As autoridades australianas ofereceram, nesta quinta-feira, 21, um milhão de dólares australianos (US$ 750 mil) em troca de informações sobre o desaparecimento de uma menina de quatro anos no último fim de semana, em meio a suspeitas de um possível sequestro.

A pequena Cleo Smith desapareceu no início do sábado da barraca de sua família em um acampamento remoto no oeste da Austrália, em um lugar turístico no litoral.

Depois de seis dias de buscas frustradas por terra, mar e ar, a polícia reconheceu que "precisava urgentemente" da ajuda da população.

"Alguém em nossa comunidade sabe o que aconteceu com a Cleo. Alguém tem informações que podem ajudar", disse o subcomissário Col Blanch, da Polícia Estadual da Austrália Ocidental.

"Agora, há um milhão de razões pelas quais você precisa dar um passo à frente", acrescentou, dirigindo-se ao potencial informante.

O detetive Rod Wilde afirmou que a investigação leva a acreditar que "a garota tenha sido tirada da barraca".

"Temos esperança de que encontraremos Cleo viva. Mas temos grandes temores por sua segurança", completou.

O desaparecimento de Cleo Smith atraiu a atenção nacional, e vários australianos manifestaram sua solidariedade com a família.

Sua mãe, Ellie, contou ter levantado às 6h e que encontrou a barraca aberta, e sua filha mais velha não estava lá.

Em entrevista a um veículo da imprensa local na quarta-feira, 20, ela pediu ajuda aos australianos para "trazer a pequena de volta para casa".