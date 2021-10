Assassinatos com serpentes ganham força na Índia - Ivan Mattos/Zoológico de Brasília

Publicado 24/10/2021 12:47

Índia - Uma nova forma de cometer assassinatos tem chamado atenção das autoridades na Índia. Criminosos estão utilizando serpentes em homicídios, para que as mortes sejam confundidas com acidentes. De acordo com o governo, mais de 60 mil pessoas morrem dessa forma por ano.



O caso mais recente culminou na prisão perpétua de Suraj Kumar, que assassinou sua esposa. Segundo a polícia indiana, ele teria deixado uma naja sem comer por uma semana, para que ficasse mais agressiva.



A ocorrência foi inicialmente tratada como um acidente, mas após denúncias familiares, o criminoso foi exposto. A polícia indiana ainda descobriu que Suraj tinha envolvimento com uma encantadora de serpentes e fez pesquisas sobre o assunto na internet.



A mesma prática foi usada para a morte de Subodh Devi, assassinada por outra mulher por manter relações com seu marido. Outra prática comum na Índia é colocar uma cobra próxima ao corpo de uma vítima morta, para emular um acidente.