Vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos atende a critérios, diz FDA | Mundo e Ciência | O Dia

Vacina da Pfizer - Foto: César Ferreira

Vacina da PfizerFoto: César Ferreira

Publicado 23/10/2021 15:14

EUA - A autoridade sanitária dos Estados Unidos (FDA, da sigla em inglês) disse que a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Pfizer e BioNTech atendeu aos critérios da agência para respostas imunológicas em um estudo em crianças de 5 a 11 anos.

Em relatório divulgado nesta sexta-feira a agência sinalizou o risco de doenças cardíacas, incluindo miocardite associada à vacina, mas disse que os benefícios gerais na prevenção da doença de covid-19 e hospitalizações superariam o risco de doenças cardíacas.

A avaliação da FDA pode apoiar a autorização da agência da vacina em crianças nos próximos dias ou semanas, mas o risco de miocardite provavelmente será um tópico de debate entre os conselheiros da agência.

A FDA confirmou dados que as empresas haviam divulgado no início do dia, mostrando que a vacina foi 90,7% eficaz na prevenção da covid-19 sintomática em um estudo com crianças de 5 a 11 anos, informação que as autoridades de saúde provavelmente considerarão antes de autorizar o uso.

A vacina foi considerada segura e tolerável, disseram as empresas em um documento enviado à FDA. No início de outubro, a Pfizer e a BioNTech pediram ao órgão que autorizasse a vacina para crianças de 5 a 11 anos.

Os documentos foram publicados antes de uma reunião, agendada para terça-feira, do Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados, composto por especialistas, para aconselhar a FDA. O comitê se reunirá para revisar as evidências da segurança e eficácia do imunizante em crianças e votar para recomendar se o FDA deve autorizar o uso. Se o voto for favorável, a autorização do FDA poderá ser feita em poucos dias. Fonte: Dow Jones.