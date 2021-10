Montanha-Russa parada no parque da Universal Studios Japan - Reprodução

Publicado 22/10/2021 18:44

Tóquio - Uma montanha-russa para após queda de energia e 35 pessoas precisaram ser retiradas do alto do brinquedo. Os participantes da atração estavam a 43 metros do chão, o equivalente a um prédio de 14 andares. O caso aconteceu no parque Universal Studios Japan, em Osaka, na tarde de sexta-feira (22).



A rollercoaster at #Universal Studios #Japan was temporarily stranded at the top when it suddenly stopped.pic.twitter.com/PFkYhUDg0q — Auron (@auron83591234) October 22, 2021

A montanha-russa chamada "Hollywood Dream - The Ride" ficou parada por duas horas, segundo o parque. Uma série de outras atrações também pararam devido à queda de energia, mas todas as atrações foram reiniciadas.

Segundo o jornal japonês Kyodo News, as pessoas tiveram que descer a pé por uma escada de emergência que fica na borda do brinquedo.

Além de atingir o parque de diversões, a companhia elétrica afirmou também que a falta de energia afetou milhares de residências na cidade de Osaka.

Segundo as autoridades do parque, não houve nenhum ferido. A empresa de energia está investigando o que causou a falha.