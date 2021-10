Subariante representou na semana passada 6% do total de casos no país - Pixabay - Creative Commons

Publicado 22/10/2021 16:23

As autoridades de saúde britânicas informaram nesta sexta-feira (22) que estão analisando a subvariante da cepa delta da covid-19 que circula atualmente no Reino Unido e que parece ser mais contagiosa, embora não pareça ser mais mortal ou resistente às vacinas.

A variante "AY4.2 representou na semana passada 6% do total de casos no Reino Unido", informou em seu boletim semanal a UK Health Security Agency, que afirmou que "atualmente estão investigando" esta cepa.

Até o momento, não é "uma variante preocupante", acrescentou.

"Elementos preliminares parecem demonstrar que possui níveis de transmissão mais altos em relação à delta", explicou a agência de saúde pública britânica.

"Testes adicionais parecem necessários para determinar se isso está relacionado a uma mudança no comportamento do vírus ou a condições epidemiológicas", acrescentou.

No entanto, esta variante "não parece provocar uma versão mais grave da doença ou fazer com que as vacinas atuais sejam menos eficazes", destacou.

A subvariante da delta gera certa preocupação em um momento em que Reino Unido se tornou um dos países com o maior número de casos de coronavírus no mundo.

Depois de ter registrado na quinta-feira mais de 50 mil casos pela primeira vez em três meses, nesta sexta foram detectados 49.298 positivos e 180 mortes, de um total de 139.326 mortes ao longo da pandemia no Reino Unido.