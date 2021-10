Tiroteio em festa de aniversário deixa sete mortos nos EUA - Pixbay

Tiroteio em festa de aniversário deixa sete mortos nos EUAPixbay

Publicado 22/10/2021 15:08

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira, 22, ouvir em 1º de novembro as contestações à lei do aborto do Texas, e se recusou a bloquear a norma enquanto isso.

O governo de Joe Biden e as clínicas de aborto pediram ao alto tribunal que revogasse a lei que proíbe a interrupção da gravidez depois das seis semanas de gestação, antes que a maioria das mulheres sequer saibam que estão grávidas.

O Departamento da Justiça e as outras partes envolvidas no caso têm até 27 de outubro para apresentarem os resumos das alegações que pronunciarão em 1º de novembro. O governo e as clínicas de aborto afirmam que a lei do Texas viola a decisão histórica da Suprema Corte no caso Roe vs. Wade de 1973, que consagrou o direito ao aborto.