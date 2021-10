Mundo & Ciência

Austrália oferece US$ 750 mil para encontrar menina de 4 anos

Cleo Smith desapareceu no início do sábado, quando estava na barraca de sua família em um acampamento remoto no oeste do país, em um lugar turístico no litoral

Publicado 21/10/2021 09:54 | Atualizado há 7 horas