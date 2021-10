Momento em que o labrador 'beija' o tubarão - Reprodução

Publicado 21/10/2021 16:39

Uma instrutora de mergulho registrou um momento inusitado entre seu cachorro e um tubarão-baleia de 7 metros. Jade Pursell, de 28 anos, filmou o momento em que o animal marinho se aproxima do barco.



A instrutora contou que estava na região de Ningaloo, na Austrália, para mergulhar com um amigo. Enquanto eles exploravam o local, ela deixou o labrador Sailor no barco.

Ainda na água, Jane oberservou o tubarão-baleia se aproximar do barco. O animal não se assustou com a presença da mergulhadora ou do cachorro, permitindo até que Sailor se aproximasse dele.



Em um determinado momento, o cachorro chega tão perto a ponto de "beijar" o tubarão. A cena foi registrada pela mergulhadora que logo após publicou o vídeo em seu Instagram: