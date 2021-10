Rainha Elizabeth II - BUCKINGHAM PALACE / AFP

Publicado 22/10/2021 14:23

A rainha Elizabeth II passou a noite em um hospital em Londres, mas na manhã de quinta-feira, 21, voltou para casa A informação é do Palácio de Buckingham. A monarca esteve no local apenas para a realização de exames, mas o sigilo do palácio real provocou dúvidas sobre o seu real estado de saúde.

A permanência da rainha de 95 anos, durante a noite teria sido por "questões práticas", já que o Hospital "King Edward VII's" fica a 32 quilômetros da residência da rainha, em Windsor.

A visita ao hospital aconteceu no mesmo dia em que o palácio informou que a rainha aceitou relutantemente a orientação médica para descansar "por alguns dias" e cancelou uma viagem que faria à Irlanda do Norte.

Após dúvidas sobre o estado de saúde da Monarca, mais uma vez, nesta quinta, o Palácio de Buckingham repetiu que Elizabeth II está bem.

"Seguindo o conselho médico para descansar por alguns dias, a Rainha foi ao hospital na quarta-feira à tarde para algumas investigações preliminares, retornando ao Castelo de Windsor na hora do almoço hoje, e permanece de bom humor", disse um comunicado oficial.

Esta é a primeira vez que a rainha Elizabeth II, de forma oficial, passa uma noite em um hospital desde 2013, quando teve um problema estomacal.