Casa do Freddy Krueger vai à leilão por quase R$ 20 milhões; - Reprodução

Publicado 22/10/2021 15:09

Sacramento - A casa do filme "Nightmare on Elm Street", do Freddy Krueger, vai à leilão por US$ 3,5 milhões, na cotação atual chega a quase R$ 20 milhões. A casa onde se passa o filme do invasor de sonhos fica em Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi comprada em 2013 por US$ 2,1 milhões (R$ 12 milhões) pela diretora do filme "As Golpistas", Lorene Scafaria.

A residência tem três quartos e dois andares. "É muito divertido vender esta casa ao mercado durante uma histórica escassez de estoque de imóveis", disse a corretora Learka Bosnak à MarketWatch.

Os compradores estão cansados. Eles estão procurando uma casa ótima, com quartos e banheiros privativos suficientes e espaço para trabalhar em casa. E aqui está, e é linda, e está pronta para comprar, e tem isso história do cinema incrivelmente divertida."



A fachada é icônica, e por dentro possui um espaço de estilo tradicional com um toque moderno, dizem analistas.