Publicado 23/10/2021 12:05

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Scott Fairchild (@scott_fairchild)

Estados Unidos - Scott Fairchild, fotógrafo norte-americano que conta com cinco mil seguidores em seu Instagram, registrou com um drone um momento de muita tensão no mar da Califórnia: um gigante tubarão-branco passando a poucos metros de um surfista na costa de Del Mar. Assista ao momento: