Ex-presidente dos EUA Donald Trump - AFP

Publicado 27/10/2021 11:16 | Atualizado 27/10/2021 11:17

O ex-presidente dos EUA Donald Trump divulgou um comunicado manifestando apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta terça-feira, 26, depois que a CPI da Covid aprovou um relatório confirmando o pedido de indiciamento do brasileiro. Bolsonaro é acusado de ser o responsável pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus, que deixou mais de 600 mil mortos no país, ao tratar a doença com descaso e atrasar a campanha de vacinação.

No comunicado, que foi inicialmente divulgado por e-mail e compartilhado no Twitter por redes conservadoras como a RSBNetwork, o republicano faz diversos elogios a Bolsonaro e afirma que o presidente "nunca decepcionará as pessoas no Brasil".

"O presidente Jair Bolsonaro e eu nos tornamos grandes amigos nos últimos anos. Ele luta muito e ama o povo do Brasil - assim como eu faço pelo povo dos Estados Unidos. O Brasil tem sorte de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando para eles. Ele é um grande presidente e nunca decepcionará o povo de seu grande país!"

Bolsonaro destacou em várias ocasiões ser aliado de Trump e os dois se encontraram em pelo menos quatro ocasiões durante a presidência do republicano. Em janeiro passado, após a invasão do Capitólio por apoiadores de Trump, o presidente brasileiro deu uma declaração dizendo que houve "muita fraude" nas eleições americanas que marcaram a derrota de Trump.