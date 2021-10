Flexibilização atinge viajantes da Colômbia, Panamá, Equador, República Dominicana, Haiti, Peru e Venezuela - Reprodução

Publicado 28/10/2021 14:58

O governo britânico retirou nesta quinta-feira (28) os últimos sete países de sua lista vermelha, que limita a entrada na Inglaterra a residentes ou cidadãos britânicos, com a condição de que mantenham quarentena em um hotel, para lutar contra a covid-19.

A medida atinge Colômbia, Panamá, Equador, República Dominicana, Haiti, Peru e Venezuela, aos quais o Reino Unido havia fechado suas fronteiras por causa da variante gama, aparecida no Brasil.

"Manteremos a lista como medida de precaução para proteger a saúde pública e estamos prontos para adicionar países e territórios se necessário, como se fosse uma primeira linha de defesa para o Reino Unido", tuitou o ministro dos Transportes, Grant Shapps.

A medida, que entra em vigor a partir de segunda-feira, diz respeito à Inglaterra, mas o governo local escocês também anunciou que tomou a mesma decisão. Os governos do País de Gales e da Irlanda do Norte geralmente adotam as mesmas regras.