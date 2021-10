Cronograma de vacinação contra covid-19 em VR - Reprodução

Cronograma de vacinação contra covid-19 em VRReprodução

Publicado 27/10/2021 18:16

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) pediu, nesta quarta-feira, 27, aos líderes do G20 um "forte compromisso" para garantir o acesso mais equitativo às vacinas contra a covid-19. A cúpula do G20, que inclui as maiores economias do mundo, tanto industrializadas como em desenvolvimento, acontece neste fim de semana em Roma, na Itália.

"Mais vacinas para cada país: essa é a mensagem clara que queremos ouvir desta reunião", disse em entrevista coletiva o vice-diretor-geral da Opas,o brasileiro Jarbas Barbosa.



Barbosa ressaltou que muitos países pobres no mundo, tanto na África, como na Ásia e nas Américas, ainda não atingiram a cobertura vacinal necessária para proteger os grupos mais vulneráveis à covid-19, que representam cerca de 20% da população. Enquanto isso não acontece, ninguém estará protegido no mundo, advertiu o sanitarista e epidemiologista, que foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil entre 2015 e 2018.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu como meta que 40% da população de cada país esteja vacinado contra a covid-19 antes do fim do ano, e 70% em meados de 2022.Contudo, a organização revelou na semana passada que 82 países correm risco de não atingir essas metas, principalmente devido à oferta insuficiente de imunizantes.



"Esses países [do G20] podem ter um forte compromisso de fazer mais doações, de dizer aos fabricantes que devem repartir sua produção, não apenas para cumprir os acordos bilaterais, que lhes oferecem mais lucros do que o mecanismo Covax ou o Fundo Rotativo", afirmou Barbosa.



O Covax Facility, impulsionado pela OMS, e o Fundo Rotativo da Opas já forneceram milhões de vacinas anticovid aos países americanos, tanto a preços acessíveis como sem custos.



Quase 44% da população da América Latina e do Caribe já concluiu até agora o ciclo completo de vacinação contra a covid-19. Contudo, países como Guatemala, Haiti, Jamaica, Nicarágua e São Vicente e Granadinas ainda não atingiram a marca de 20% da população totalmente vacinada.



Barbosa comemorou a chegada esta semana à região de 3 milhões de doses através do Covax Facility, e disse que os países com a menor cobertura vacinal são terão prioridade nos lotes distribuídos em outubro e novembro.



De acordo com a Opas, a Nicarágua receberá nesta sexta-feira, 29, 305.370 doses do imunizante da Pfizer, das quais 223.470 correspondem a uma doação dos Estados Unidos. A Jamaica, por sua vez, prevê a chegada de 100.620 doses de Pfizer no mesmo dia, através da Opas, enquanto, na segunda-feira (1º), chegarão 369.600 doses da AstraZeneca doadas pelo Canadá.