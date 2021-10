Criança pendurada - Arte iG / Reprodução Youtube

Criança pendurada Arte iG / Reprodução Youtube

Publicado 28/10/2021 16:53

Um menino de três anos foi avistado pendurado do lado de fora da janela do quarto andar um apartamento em Hong Kong, na China . Os responsáveis pela criança só perceberam a situação ao escutarem gritos vindos da rua, informou a imprensa local.



A avó do menino disse ao canal de notícias HK01 que ele estava deitado na cama, teria passado pelas grades e caído por uma grande abertura da janela.

Segundo o Yahoo! News , a criança aparentemente tem atraso no desenvolvimento, por isso não teria chamado por socorro durante o acidente.



Assim que foi puxado para dentro do apartamento, o garoto foi levado a um hospital para avaliação.

A avó do menino afirmou que ele estava "morrendo de medo", mas a condição da vítima não foi divulgada.



A mãe da criança, de 36 anos, recebeu uma advertência verbal da polícia após o incidente. A família disse que vai providenciar grades mais seguras para evitar novos sustos.



Veja o momento: