Os EUA autorizaram nesta sexta-feira, 29, a vacina da Pfizer contra a covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos AFP

Publicado 29/10/2021 17:30

Os Estados Unidos autorizaram, nesta sexta-feira (29), a aplicação da vacina anticovid da Pfizer/BioNTech para crianças de 5 a 11 anos, uma nova etapa na campanha de imunização que tornará cerca 28 milhões de pessoas elegíveis para receber o imunizante.

Essa autorização de emergência da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), a agência reguladora do país, ocorre após uma análise cuidadosa dos resultados dos testes clínicos conduzidos pela Pfizer em milhares de crianças.

"Como mãe e como médica, sei que os pais, os cuidadores, os professores e as crianças estavam esperando ansiosamente esta autorização", disse Janet Woodcock, diretora interina da FDA, em comunicado.

"Vacinar as crianças pequenas contra a covid-19 é mais um passo para o retorno à normalidade", acrescentou.

Um comitê de especialistas independentes aprovou na terça-feira (26) a imunização para as crianças com entre 5 e 11 anos com a vacina da Pfizer. Nos testes clínicos, o fármaco apresentou uma eficácia de 90,7% na prevenção das formas sintomáticas da covid-19 nessa faixa etária.

Antes que inicie a campanha de imunização dos pequenos, um comitê de especialistas dos Centros para Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) se reunirá na próxima semana para dar sua opinião e publicar suas recomendações, a última etapa do processo.