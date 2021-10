Dezenas de bombeiros e policiais foram mobilizados após o ataque em trem de Tóquio - AFP

Publicado 31/10/2021 12:16 | Atualizado 31/10/2021 12:23

Tóquio - Um homem foi preso, neste domingo, 31, depois de atacar os passageiros em um trem de Tóquio com uma faca e iniciar um incêndio a bordo, informou a imprensa local, que reportou ao menos dezessete feridos, incluindo um gravemente.

Um vídeo feito a bordo do trem e postado no Twitter mostra passageiros em pânico correndo, fugindo das chamas e da fumaça que invade os vagões.

Outro vídeo mostra passageiros saindo pelas janelas do trem da linha Keio parado em uma estação nos subúrbios a oeste da capital japonesa.

A emissora pública NHK mencionou 17 feridos, incluindo um gravemente - um homem na casa dos 60 anos - enquanto a agência de notícias Kyodo reportou 15 feridos.

O suposto agressor, que teria cerca de 20 anos, atacou as pessoas com uma faca e iniciou um incêndio derramando um líquido inflamável não identificado no trem, segundo a imprensa japonesa.

Questionada pela AFP, a polícia não quis comentar, e a companhia ferroviária Keio disse que "um incidente envolvendo feridos" ocorreu pouco antes das 20h00 (8h00 no horário de Brasília) perto de Kokyuro, na periferia oeste de Tóquio.

"A princípio pensei que fosse um evento ligado ao Halloween. Mas fugi quando um homem armado com uma faca comprida entrou. Tive a sorte de não me ferir", declarou à AFP um passageiro que conseguiu escapar ileso.

O agressor executou o ato sem demonstrar nenhuma emoção, segundo uma passageira.

"Ele segurou uma faca e começou a espalhar o líquido", contou. "Ele cometeu o ato sem demonstrar nenhuma emoção, apenas mecanicamente. Acho que isso provocou muito medo em todo mundo".

O ataque aconteceu no momento do fechamento das seções eleitorais no país, que organizou eleições legislativas neste domingo, e também em meio às festas de Halloween, muito populares no arquipélago japonês.

Dezenas de bombeiros e policiais foram mobilizados.

Casos de crimes violentos são raros no Japão, onde a legislação sobre armas é extremamente rígida.

No entanto, em agosto, outros dois ataques foram cometidos no transporte público de Tóquio.

No início daquele mês, durante a realização dos Jogos Olímpicos na capital japonesa, um ataque com faca em outro trem suburbano deixou dez feridos.

E no dia 24 de agosto, duas pessoas sofreram queimaduras com ácido sulfúrico em uma estação de metrô da capital.

Em ambos os casos, os suspeitos, japoneses, foram presos logo em seguida.