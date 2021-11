Joe Biden participou de sua primeira cúpula do G-20 como presidente dos Estados Unidos - AFP

Publicado 31/10/2021 17:30

Roma - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, neste domingo, 31, que a cúpula do G20 em Roma, dedicada à luta contra a pandemia e as mudanças climáticas, demonstrou “o poder dos Estados Unidos quando se compromete”.

O G20 obteve resultados "tangíveis" sobre clima, pandemia e economia, acrescentou o sucessor de Donald Trump na Casa Branca, com os países desenvolvidos aprovando uma reforma da tributação internacional promovida por Biden.

“O que vimos aqui é o poder dos Estados Unidos quando se envolve e trabalha com nossos aliados”, disse ele. "Nada substitui as negociações cara a cara para a cooperação mundial", acrescentou.

Para o presidente americano, foi possível alcançar resultados "tangíveis em parte pelo compromisso que os Estados Unidos colocaram sobre a mesa" durante os dois dias de encontro na capital italiana.

Biden aproveitou para criticar seus grandes rivais, os presidentes russo e chinês, que participaram por videoconferência e que "não se mostraram" na hora de "assumir compromissos sobre o clima".

As 20 nações mais desenvolvidas prometeram limitar o aquecimento global a 1,5ºC em comparação com a era pré-industrial e reduzir o uso de carvão, mas não estabeleceram uma data exata para a neutralidade de carbono.

Apesar da defesa de Biden, muitas ONGs e até mesmo alguns líderes políticos consideraram que o G20 não avançou muito na luta contra as mudanças climáticas, no mesmo dia em que começa a Conferência do Clima da ONU em Glasgow (COP26).