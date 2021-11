Primeiro-ministro indiano, Narendra Modi - AFP

Publicado 01/11/2021 17:17

Glasgow - A Índia alcançará a neutralidade do carbono em 2070, anunciou nesta segunda-feira (1º) o primeiro-ministro Narendra Modi na cúpula de líderes da COP26 em Glasgow (Escócia, Reino Unido).

"Em 2070 a Índia alcançará o objetivo de neutralidade líquida zero", disse Modi, referindo-se ao equilíbrio entre emissões de gases de efeito estufa e retenções, graças a medidas a favor do meio ambiente.

A Índia é o último dos grandes emissores de gases do planeta que anuncia um objetivo de neutralidade do carbono, depois que a China indicou que vai alcançá-lo em 2060.

Estados Unidos e União Europeia já anunciaram que sua meta é 2050.

Modi explicou também que a Índia vai aumentar seu objetivo anterior de energia "não fóssil" em 2030 de 450 para 500 megawatts.

E que 50% das necessidades energéticas do país virão de fontes renováveis nesse mesmo período.

Modi reiterou que os novos compromissos climáticos da Índia e de outros países em desenvolvimento vão precisar do financiamento de países ricos.

Segundo o Acordo de Paris, os países que apresentaram planos de redução de gases de efeito estufa em 2015 tinham que aumentá-los até o final de 2020.

A COP26 de Glasgow - negociações do clima sob os auspícios da ONU - deveria ter acontecido no ano passado, mas foi adiada por causa da pandemia de covid-19.

A Índia tem a porcentagem de emissões per capita mais baixa do G20, com 5% do total, apesar de sua população representar 17% mundial.