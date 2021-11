Pianista Nelson Freire - Reprodução/Facebook

Pianista Nelson FreireReprodução/Facebook

Publicado 01/11/2021 15:37

morte do pianista brasileiro Nelson Freire provocou comoção na imprensa internacional, que lamentou a perda do músico. Ele faleceu em sua casa no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, 1º, aos 77 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Natural de Boa Esperança, no interior de Minas Gerais, Freire foi um dos maiores artistas brasileiros, com uma carreira que o levou aos principais palcos do mundo.

fotogaleria

O site de música clássica Splipped Disc, um dos maiores do mundo, declarou "luto por um gigante do piano, aos 77 anos".

O portal da rádio France Musique, especializada em música clássica, que pertence à rede pública Rádio França, publicou que "é um monumento, um monstro sagrado do piano que nos deixa". E acrescentou: "Com ele, uma extravagância incomum no teclado se extingue, misturada com uma rara sensibilidade e expressividade".

O renomado projeto Silk Road Symphony lamentou a morte do pianista por meio de uma publicação no Twitter. "Notícias muito tristes. Acabamos de saber da morte de Nelson Freire, que fez parte do nosso conselho musical por mais de cinco anos. Obrigado, Nelson, por todo o apoio humano e pela maestria artística e musical", escreveu.

'Difícil imaginar o mundo sem Nelson Freire'

Arthur Nestrovski, diretor artístico da Osesp, celebrou a figura de Nelson Freire e a importância para a música brasileira. "Difícil imaginar o mundo sem Nelson Freire. Ele era a própria essência da música. Parceiro e amigo da Osesp há décadas, fez inúmeros concertos conosco. Tantas vezes vimos o milagre acontecer: ele nunca tocava menos do que lindamente, mas em certos pontos, no decorrer de uma peça, Nelson acendia - e era como se aquilo que a gente chama de música fosse deixado para trás. Abriam-se as portas de outro reino da vida. Dá vontade de dizer que é para lá que ele foi. Mas ficará dentro de nós para sempre", afirmou.



Philippe Cassard, pianista francês, declarou que "é a perda de um gigante". "Um virtuoso com toque aveludado incandescente, grande no piano, com efeito devastador em Rachmaninov e Liszt, lírico em Chopin, Beethoven e Brahms, luminoso em Bach e Mozart. E a dupla mais extraordinária da história que formou a 4 mãos e 2 pianos com Martha Argerich? Ele era um homem gentil, tímido, humilde e longe do barulho da mídia. Ele permanecerá por muito tempo um exemplo de integridade musical e profissional elevada ao ponto mais alto. Ele é um daqueles pianistas que são âncoras para a geração mais jovem".



Em depoimento ao jornal O Estado de S. Paulo, o maestro João Carlos Martins disse que "Nelson Freire era o pianista em melhor forma no mundo".



O Teatro La Fenice, em Veneza, na Itália, informou que "continuaremos sempre a ouvi-lo", enquanto a Osesp disse que "ele foi um orgulho da música e dos músicos brasileiros".



Chico Pinheiro, jornalista, afirmou que "o silêncio deste piano é a melodia mais triste que poderíamos receber nesta manhã chuvosa. Grande, enorme Nelson Freire, descanse em paz".



No Twitter, o Corinthians disse que "o Brasil acordou em silêncio com a perda do pianista clássico Nelson Freire, que orgulhou o país nas salas de concerto de todo o mundo. Pedimos a todos uma última salva de palmas a esse legítimo gênio brasileiro".



Jocy de Oliveira, compositora, declarou que "a morte de nosso querido Nelson Freire nos abalou a todos". "Foi um pianista admirado pelo mundo afora e muito amado. Triste perda, mas suas gravações belíssimas ficarão conosco avivando sua memória. Descanse em paz e com muita música".

*Com informações do Estadão Conteúdo