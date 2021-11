The photo of a woman is left on the fence as candles are lit at a makeshift memorial on November 7, 2021 at the NRG Park grounds where eight people died in a crowd surge at the Astroworld Festival in Houston, Texas. - Authorities in Texas opened a criminal investigation Saturday into a tragedy in which the crowd at a huge Travis Scott rap concert surged toward the stage in a crush that killed eight people and sent dozens to the hospital. Around 50,000 people were in the audience at Houston's NRG Park Friday night when the crowd started pushing toward the stage as Scott was performing, triggering chaotic scenes. (Photo by Thomas Shea / AFP) Caption - AFP

Publicado 08/11/2021 15:40

Vítimas do tumulto que causou 8 mortes durante um festival de música na última sexta-feira, 5, no Texas, Estados Unidos, entraram com uma denuncia contra os rappers Travis Scott e Drake. Elas acusam os cantores de negligência e "incitamento" ao caos. O advogado Ben Crump anunciou na noite de domingo, 7, que representa várias "vítimas" e que apresentou uma denuncia em nome de Noah Gutiérrez, de 21 anos.

Este último, de acordo com um comunicado do advogado, "descreveu cenas de caos e desespero, durante as quais ele e outros participantes do concerto que estavam na área VIP tentaram levantar do chão as pessoas que clamavam por ajuda".

O escritório de advocacia do Texas, Thomas J. Henry Law, também anunciou em um tweet no domingo que representava "várias vítimas da tragédia do festival Astroworld".

Um deles é Kristian Paredes, de 23 anos, que afirma ter ficado "gravemente ferido" durante o show de 5 de novembro, segundo o Daily Mail, que teve acesso ao texto da denúncia. Ele reivindica mais de um milhão de dólares, segundo a mesma fonte.

Paredes também entrou com uma ação contra os organizadores do show, a Live Nation e a casa de espetáculos.

Em sua denúncia, afirma que houve mortes e feridos por "negligência e imprudência" dos réus, seus agentes e seus funcionários. “Várias pessoas imploraram aos agentes de segurança da Live Nation por ajuda, mas eles ignoraram”, diz o texto, citado pela imprensa.

A queixa, apresentada no tribunal de Houston, afirma que Travis Scott já "incitou o caos" em shows anteriores. Ele também acusa o rapper Drake de contribuir para os eventos por ter continuado cantando apesar da multidão "estar se tornando incontrolável".

De acordo com o prefeito de Houston, Sylvester Turner, as autoridades estão examinando as gravações e conversando com testemunhas, organizadores de shows e pessoas hospitalizadas.