Embora a Rússia tenha várias vacinas desenvolvidas em seus laboratórios, apenas 34% dos 144 milhões de russos estão totalmente vacinadosPixabay - Creative Commons

Publicado 08/11/2021 09:01

A Rússia retomou a vida normal nesta segunda-feira, 8, após uma semana de folga decretada pelas autoridades para tentar conter a propagação do coronavírus, mas que registrou recordes de infecções e mortes no período. O presidente Vladimir Putin impôs a paralisação de 30 de outubro a 7 de novembro para conter os casos de covid-19 no país, o mais duramente atingido na Europa.

Na capital do país, Moscou, como em grande parte das demais cidades russas, esta medida levou ao fechamento de cafés e restaurantes, centros esportivos, salões de beleza e lojas não essenciais. A maioria das regiões decidiu não prolongar as restrições, e apenas algumas, como Novgorod (noroeste) e Tomsk (Sibéria), optaram por estendê-las por uma semana.

No sábado, 6, o país registrou outro recorde de infecções diárias, com 41.335 novos casos em 24 horas. Na quinta-feira, 4, em pleno feriado prolongado, estabeleceu-se o recorde de óbitos diários, de 1.195.

As autoridades russas anunciaram nesta segunda-feira 39,4 mil novos casos e 1.190 mortes nas últimas 24 horas. A rápida disseminação do vírus se deve, em parte, ao baixo nível de vacinação da população, muito relutante aos imunizantes locais.

Embora a Rússia tenha várias vacinas desenvolvidas em seus laboratórios, apenas 34% dos 144 milhões de russos estão totalmente vacinados, de acordo com estatísticas oficiais. Desde o início da pandemia, a Rússia registrou 8.834.495 casos de covid-19 e 248.004 mortes.

De acordo com a agência de estatísticas Rosstat, que trabalha com uma definição mais ampla das mortes ligadas ao vírus, o balanço total era de quase 450 mil mortes até o final de setembro.