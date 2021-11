Show do Travis Scott acabou em arrastão e catástrofe, deixando 8 mortos, 11 inconscientes e mais de 300 feridos - Reprodução/Twitter

Publicado 07/11/2021 12:55

Cerca de 50 mil pessoas estavam reunidas no NRG Park de Houston, no Texas, Estados Unidos, na noite de sexta-feira, 5, quando a multidão começou a se mover em direção ao palco enquanto o artista Travis Scott se apresentava, o que resultou em cenas de caos. Enquanto socorristas carregam pessoas inconscientes, o rapper canta "mortos", o que gerou uma série de críticas de alguns fãs.



Vídeos publicados nas redes sociais mostram paramédicos atendendo pessoas desmaiadas durante o show. Em outras imagens, dezenas de pessoas se aglomeram nas portas de acesso, sem que os seguranças consigam conter o fluxo.

Travis Scott looking down on the dying and singing "dead".

Some weird shit surrounding this event. pic.twitter.com/CxVG8bJMoe — (@CAM1nc) November 7, 2021

No Twitter, o nome do rapper ficou nos 'assuntos do momento' na noite deste sábado, 6, pois os fãs estranharam a sua reação ao arrastão. Alguns deles acreditam que Travis apenas ficou paralisado com as cenas, mas a grande maioria cobrou um posicionamento do rapper. Um dos internautas comentou o vídeo, "Travis Scott a 10 metros de uma das pessoas mortas. Olhando bem ali, e continua como se nada...", disse o fã.

Este video no puede ser boludo. Travis Scott a 10 metros de uno de los pibes muertos. Mirando directo ahí. Y sigue como si nada. https://t.co/xYm8wv4YFU — Agus Rockstain (@AgusRockstain) November 7, 2021

Oito pessoas morreram e entre 17 e 23 ficaram feridas, informou o prefeito de Houston, Sylvester Turner. Ele declarou à rede de TV CNN que autoridades estão analisando vídeos da tragédia e ouvindo testemunhas, organizadores e pessoas que foram hospitalizadas.



"A multidão começou a se aglomerar na frente do palco. Isso criou um movimento de pânico, que deixou muita gente ferida", disse o chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, em entrevista coletiva. "Temos oito mortos esta noite (sexta-feira), e vários feridos", acrescentou, especificando que a causa das mortes não foi confirmada.



Mais de 300 pessoas receberam atendimento no local com ferimentos leves na primeira noite do Festival Astroworld, de dois dias, que Scott ajudou a organizar, segundo autoridades. O artista interrompeu o show várias vezes quando viu fãs angustiados perto do palco, informou o jornal "Houston Chronicle".



'Devastado'



Os sobreviventes descreveram cenas caóticas, com pessoas esmagadas e outras lutando para respirar, de acordo com o Houston Chronicle."Estávamos abraçados uns aos outros para evitar sermos separados", disse um sobrevivente. "Se a gente se soltasse, com certeza ia se separar", completou.



Outra pessoa contou ao jornal que teve de carregar um homem que havia caído sobre as barricadas de segurança e depois viu paramédicos aplicaram nele uma técnica de reanimação.



"Estou absolutamente devastado com o que aconteceu ontem à noite", tuitou Scott. "Minhas orações estão com as famílias e todos aqueles afetados."



Mais de 360 policiais e 240 seguranças foram contratados para o festival. Segundo a polícia de Houston, os fatos se sucederam rapidamente. "Em um intervalo de poucos minutos, subitamente, várias pessoas tiveram algum tipo de parada cardíaca", relatou o subchefe de polícia Larry Satterwhite.





*Com informações da AFP.